Новий маршрут European Sleeper проїде Бельгію, Нідерланди, Німеччину, Австрію та Італію. Що відомо про запуск нового потягу – далі у матеріалі!

Читайте також Мільйони туристів будуть "страждати": є офіційна дата запровадження нової системи в'їзду до ЄС

Брюссель і Венецію з'єднають новим прямим нічним поїздом

Перший рейс зі столиці Бельгії заплановано на 5 лютого 2025 року. Після цього запуску поїзди курсуватимуть приблизно двічі на тиждень протягом лютого та березня.

Також зазначають, що розклад розроблений з урахуванням шкільних канікул та пікового сезону для зимових видів спорту, а ще пропонує зручну можливість для мандрівників відвідати знаменитий Венеціанський карнавал.

Поки що маршрут планується як сезонний. Виїжджаючи з Брюсселя (Бельгія), він робитиме зупинки в Нідерландах (Антверпен, Роттердам, Утрехт), Німеччині (Кельн, Мюнхен), Австрії (Інсбрук) та Італії (Верона, Венеція). З цього маршруту відкриватимуться мальовничі краєвиди через Баварські та Австрійські Альпи і, врешті-решт, він досягне берегів Адріатичного моря.



Маршрут поїзда з Брюсселя до Венеції / Фото European Sleeper

Компанія опублікувала попередній розклад руху поїздів, який передбачає відправлення з Брюсселя о 17:00, з очікуваним прибуттям до Венеції о 14:00 наступного дня. Однак, остаточний розклад буде підтверджено пізніше, після завершення переговорів з місцевими транспортними органами в кожній з країн-учасниць.

Ціни на квитки на майбутній зимовий маршрут будуть оголошені найближчим часом, а офіційне бронювання розпочнеться 1 вересня 2024 року.