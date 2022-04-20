У Британії для українців створили спеціальний посібник

Так, країна створила посібник, який допоможе українцям швидше адаптуватися після прибуття. В ньому є інформація про роботу, житло, освіту тощо.

Зауважте Перелік контактів, які можуть стати у пригоді українцям, що через війну опинилися за кордоном

Цей посібник доступний трьома мовами: українською, російською та англійською.

Інформація, яку можна дізнатися у посібнику:

що варто знати у перші кілька днів після прибуття в країну;

як українцям звикнути до життя у Великій Британії;

як знайти домівку в країні;

де отримати доступ до основних державних послуг;

як і де знайти роботу;

догляд за дітьми;

освітні послуги та можливості для біженців у Британії;

інформацію для тих, хто прибуває за програмою "Дім для України".

Крім того, на сайті можна завантажити документ Британського Червоного Хреста англійською та українською мовами. Він містить інформацію, яка допоможе українцям зрозуміти свої права та дізнатися про послуги, до яких вони можуть отримати доступ в країні.

Зверніть увагу! Команда програмістів розробила корисний сайт Icanhelp.host для українських біженців. На платформі можна знайти житло у європейських та екзотичних країнах.