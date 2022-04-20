В Британии для украинцев создали специальный справочник

Так, страна создала справочник, который поможет украинцам быстрее адаптироваться по прибытии. В нем есть информация о работе, жилье, образовании и т.д.

Заметьте Список контактов, которые могут пригодиться украинцам, которые из-за войны войны оказались за границей

Данное руководство доступно на трех языках: украинском, русском и английском.

Информация, которую можно узнать в справочнике:

что следует знать в первые несколько дней после прибытия в страну;

как украинцам привыкнуть к жизни в Великобритании;

как найти дом в стране;

где получить доступ к основным государственным услугам;

как и где найти работу;

уход за детьми;

образовательные услуги и возможности для беженцев в Британии;

информацию для прибывающих по программе "Дом для Украины".

Кроме того, на сайте можно скачать документ Британского Красного Креста на английском и украинском языках. Он содержит информацию, которая поможет украинцам понять свои права и узнать услуги, к которым они могут получить доступ в стране.

Обратите внимание! Команда программистов разработала полезный сайт Icanhelp.host для украинских беженцев. На платформе можно найти жилье в европейских и экзотических странах.