У Міністерстві соціальної політики опублікували корисні посилання та номери телефонів, які можуть стати у пригоді громадянам України за межами нашої держави.

До слова Як українським біженцям не стати жертвою шахраїв: найпоширеніші схеми зловмисників за кордоном

Куди звертатися біженцям за кордоном у разі різних проблем

Молдова

  • Поліція – 112;
  • ГО "Ла Страда Молдова" – 0 800 88 008;
  • Центр прав жінок – 0 800 800 00 (безкоштовна юридична консультація);

Угорщина

  • Поліція – 107;
  • Національна безкоштовна гаряча лінія – +36 80 20 55 20;

Словаччина

  • Поліція – 158 або 112;
  • Цілодобова безкоштовна гаряча лінія для жінок, які постраждали від насильства – 0800212212;

Румунія

  • Поліція – 112;
  • Цілодобова безкоштовна гаряча лінія для підтримки з питань домашнього насильства – 0 800 500 333;
  • Лінія підтримки Асоціації за свободу та рівність – +40 753 893 531 (психологічна та інформаційна підтримка);

Польща

  • Поліція – 112 або 197;
  • Національна польська служба екстреної допомоги для постраждалих від домашнього насильства – 800 12 00 02;
  • Центр прав жінок – 600 07 07 17 (24/7, психологічна, соціальна та правова підтримка);
  • Офіційний сайт для українців, котрі приїжджають до Польщі – ukraina@udsc.gov.pl.

Інша інформація

  • Підтримка дітей за кордоном – сімейні форми;
  • Психологічна підтримка у країнах ЄС – 116 123.
  • Контакти гарячих ліній у випадку гендерно зумовленого та домашнього насильства https://www.bit.ly/3IWYLMu