У Міністерстві соціальної політики опублікували корисні посилання та номери телефонів, які можуть стати у пригоді громадянам України за межами нашої держави.
До слова Як українським біженцям не стати жертвою шахраїв: найпоширеніші схеми зловмисників за кордоном
Куди звертатися біженцям за кордоном у разі різних проблем
Молдова
- Поліція – 112;
- ГО "Ла Страда Молдова" – 0 800 88 008;
- Центр прав жінок – 0 800 800 00 (безкоштовна юридична консультація);
Угорщина
- Поліція – 107;
- Національна безкоштовна гаряча лінія – +36 80 20 55 20;
Словаччина
- Поліція – 158 або 112;
- Цілодобова безкоштовна гаряча лінія для жінок, які постраждали від насильства – 0800212212;
Румунія
- Поліція – 112;
- Цілодобова безкоштовна гаряча лінія для підтримки з питань домашнього насильства – 0 800 500 333;
- Лінія підтримки Асоціації за свободу та рівність – +40 753 893 531 (психологічна та інформаційна підтримка);
Польща
- Поліція – 112 або 197;
- Національна польська служба екстреної допомоги для постраждалих від домашнього насильства – 800 12 00 02;
- Центр прав жінок – 600 07 07 17 (24/7, психологічна, соціальна та правова підтримка);
- Офіційний сайт для українців, котрі приїжджають до Польщі – ukraina@udsc.gov.pl.
Інша інформація
- Підтримка дітей за кордоном – сімейні форми;
- Психологічна підтримка у країнах ЄС – 116 123.
- Контакти гарячих ліній у випадку гендерно зумовленого та домашнього насильства – https://www.bit.ly/3IWYLMu