Страшно романтично: у Бразилії пара влаштувала обід над бурхливим водоспадом

Пара блогерів показала, як вони обідають за столиком для пікніка. Здається, нічого особливого, але є нюанс: вони були на висоті 90 метрів над бурхливим водоспадом.

Це спеціальна послуга, яку пропонує одна з бразильських компаній для розваг туристів. Відвідувачам влаштовують пікнік над потужним водоспадом на висоті 90 метрів.

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Екстремальний романтичний пікнік

Якщо ви боїтеся висоти, то краще пообідайте в ресторані, адже такий досвід не для слабкодухих. Виглядає все дуже ефектно, але здається, що розслабитись на такій висоті біля шумного водоспаду важко.

Блогерка Крістіанна Херт розмістила оригінальне відео в інстаграмі та тіктоці. Підписники дівчини коментують: "‎Ви дуже смілива", "‎Виглядає страшно!". А один користувач зізнався, що повністю втратив би апетит. Але і сама Крістіанна, і її хлопець дуже задоволені таким досвідом. Блогерка каже, що навіть готова повторити щось подібне.

До водоспаду можна дістатися автомобілем від міста Кашіас-ду-Сул у Бразилії. Пара забронювала оригінальний пікнік через місцеву фірму екстремальних пригод. Вони описали її як "‎нетрадиційний обід посеред найкрасивішого водоспаду".

Сам стіл надійно прикріплений до тросів, які "‎катають" його над водоспадом.

Така послуга коштує 450 доларів за двох. Вона включає фотозйомку та відео, яке записують на дрон. Розвага триває всього 15 хвилин. Але відчуття і пейзаж довкола того варті, підсумувала Крістіанна.