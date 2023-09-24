Это специальная услуга, которую предлагает одна из бразильских компаний для развлечений туристов. Посетителям устраивают пикник над мощным водопадом на высоте 90 метров.

Интересно Легендарный Восточный Экспресс запустят и в Азии: как выглядит вагон

Экстремальный романтичный пикник

Если вы боитесь высоты, то лучше пообедайте в ресторане, ведь такой опыт не для слабонервных. Выглядит все очень эффектно, но кажется, что расслабиться на такой высоте у шумного водопада тяжело.

Блогерша Кристианна Херт разместила оригинальное видео в инстаграмме и тиктоке. Подписчики девушки комментируют: "Вы очень смелая", "Выглядит страшно!". А один пользователь признался, что полностью потерял бы аппетит. Но и сама Кристианна, и ее парень очень довольны таким опытом. Блогерша говорит, что даже готова повторить нечто подобное.

До водопада можно добраться на автомобиле от города Кашиас-ду-Сул в Бразилии. Пара забронировала оригинальный пикник у местной фирмы экстремальных приключений. Они описали ее как "нетрадиционный обед посреди самого красивого водопада".

Сам стол надежно прикреплен к тросам, которые катают его над водопадом.

Такая услуга стоит 450 долларов за двоих. Она включает в себя фотосъемку и видео, которое записывают на дрон. Развлечение длится всего 15 минут. Но ощущения и пейзаж вокруг того стоят, подытожила Кристианна.