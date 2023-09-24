Це спеціальна послуга, яку пропонує одна з бразильських компаній для розваг туристів. Відвідувачам влаштовують пікнік над потужним водоспадом на висоті 90 метрів.
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Екстремальний романтичний пікнік
Якщо ви боїтеся висоти, то краще пообідайте в ресторані, адже такий досвід не для слабкодухих. Виглядає все дуже ефектно, але здається, що розслабитись на такій висоті біля шумного водоспаду важко.
Блогерка Крістіанна Херт розмістила оригінальне відео в інстаграмі та тіктоці. Підписники дівчини коментують: "Ви дуже смілива", "Виглядає страшно!". А один користувач зізнався, що повністю втратив би апетит. Але і сама Крістіанна, і її хлопець дуже задоволені таким досвідом. Блогерка каже, що навіть готова повторити щось подібне.
До водоспаду можна дістатися автомобілем від міста Кашіас-ду-Сул у Бразилії. Пара забронювала оригінальний пікнік через місцеву фірму екстремальних пригод. Вони описали її як "нетрадиційний обід посеред найкрасивішого водоспаду".
Сам стіл надійно прикріплений до тросів, які "катають" його над водоспадом.
Така послуга коштує 450 доларів за двох. Вона включає фотозйомку та відео, яке записують на дрон. Розвага триває всього 15 хвилин. Але відчуття і пейзаж довкола того варті, підсумувала Крістіанна.