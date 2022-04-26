Однак один з варшавських ботанічних садів, що у мікрорайоні Powsin, влаштував конкурс "Sakura w Ogrodzie". Відвідувачі мають змогу позмагатися за найкращий знімок сакури.

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Деталі та умови конкурсу "Sakura w Ogrodzie"

Щороку кінець квітня – початок травня тішить жителів й гостей Варшави сезоном цвітіння сакур. Чимало цих дерев й у ботанічному саду на Powsinie. Аби залучити більше відвідувачів, його адміністрація оголосила про фотоконкурс. Мета – показати на знімках красу квіток вишні на різних етапах цвітіння.

Учасником може стати кожен охочий – як дорослі, так і підлітки чи діти. Щоправда, брати участь у конкурсі неповнолітні можуть лише за письмової згоди батьків.

Вимоги до фото

Організатори виділили три категорії : "Dorośli", "Do lat 18" (для цих двох категорій знімки мають бути зроблені на фотоапарат) та "Komórkowa" (фото на мобільний телефон).

З усіх надісланих фотографій журі обере 9 фіналістів — по три кадри на кожну категорію. Лауреати отримають призи, а також абонементи на відвідування ботсаду.

Важливо! Фото потрібно надіслати на електронну пошту ob.konkurs@obpan.pl до 3 травня.

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