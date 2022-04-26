Однако один из варшавских ботанических садов в микрорайоне Powsin устроил конкурс "Sakura w Ogrodzie" . Гости могут посоревноваться за лучший снимок сакуры.

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Детали и условия конкурса "Sakura w Ogrodzie"

Ежегодно конец апреля – начало мая радует жителей и гостей Варшавы сезоном цветения сакур. Много этих деревьев есть и в ботаническом саду на Powsinie. Чтобы привлечь больше посетителей, его администрация объявила о фотоконкурсе. Цель – показать на снимках красоту цветков вишни на разных этапах цветения.

Участником может стать любой желающий – как взрослые, так и подростки или дети. Правда, участвовать в конкурсе несовершеннолетние могут только с письменного согласия родителей.

Требования к фото

Организаторы выделили три категории: Dorosli, Do lat 18 (для этих двух категорий снимки должны быть сделаны на фотоаппарат) и Komórkowa (фото на мобильный телефон).

Из всех присланных фотографий жюри выберет 9 финалистов – по три кадра на каждую категорию. Лауреаты получат призы, а также абонементы на посещение ботсада.

Важно! Фото нужно отправить на электронную почту ob.konkurs@obpan.pl до 3 мая.