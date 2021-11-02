Документ передбачає, що лише роботодавець буде відповідати за нелегальне працевлаштування.

Важливо Не Польщею єдиною: як змінюються тренди трудової міграції серед українців

У такий спосіб уряд Польщі прагне боротися з нелегальним працевлаштуванням та заохочувати робітників повідомляти про порушення трудового законодавства.

Хто буде нести відповідальність

Якщо робітник компанії чи фірми працює у Польщі нелегально, з нього не стягуватимуть штраф. Навпаки –покарання призначатимуть роботодавцю, який вирішив наймати робітників в обхід законодавству.

Цікаво! Штраф не доведеться платити навіть за "зарплату в конверті", яку працівник отримав у минулому. Таким чином уряд хоче стимулювати нелегальних робітників виходити з тіні.

Нині це робити не так вигідно, адже тоді працівник буде змушений заплатити штраф зі своєї зарплати із відсотками.

Схоже, що нелегальний працівник більше не має боятися фіскальної служби. Він не сплатить штраф за зарплату у конверті. Ані після того, як почне діяти Польський Лад, ані за попередні роки,

– пояснив податковий радник Марек Гадач.

Що таке Польський Лад? Це комплексна урядова програма реформ в економічній та соціальній галузях, яку у травні 2021 року презентували у Польщі. Пакет важливих змін, які охоплюють різні сфери життя кожного польського громадянина, все ще перебуває на доопрацюванні.



За словами віцепрем’єра Польщі та лідера чинної політсили "Право і справедливість" Ярослава Качинського, ініціатива покликана реалізувати польські мрії про процвітання, соціальну справедливість та могутність. Ключова ж ідея – позбавлення необхідності сплати податку на прибуток для більшості поляків.

Додамо, що відповідний законопроєкт уже підтримали депутати Сейму. Тепер документ надійде до Сенату. Ці зміни мають набути чинності 1 січня 2022 року.