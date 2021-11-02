Документ предполагает, что только работодатель будет отвечать за нелегальное трудоустройство.

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Таким образом, правительство Польши стремится бороться с нелегальным трудоустройством и поощрять рабочих сообщать о нарушении трудового законодательства.

Кто будет нести ответственность

Если работник компании или фирмы работает в Польше нелегально, с него не будут взиматься штрафы. Наоборот – наказание будут назначаться работодателю, решившему нанимать рабочих в обход законодательству.

Интересно! Штраф не придется платить даже за "зарплату в конверте", которую работник получил в прошлом. Таким образом, правительство хочет стимулировать нелегальных рабочих выходить из тени.

Сейчас это делать не так выгодно, ведь тогда работник будет вынужден заплатить штраф по своей зарплате с процентами.

Похоже, что нелегальный работник больше не должен бояться фискальной службы. Он не заплатит штраф за зарплату в конверте. Ни после того, как начнет действовать Польский Лад, ни за предыдущие годы,

– объяснил налоговый советник Марек Гадач.

Что такое Польский Лад? Это комплексная правительственная программа реформ в экономической и социальной сферах, которую в мае 2021 года презентовали в Польше. Пакет важных изменений, охватывающих разные сферы жизни каждого польского гражданина, все еще находится на доработке.



По словам вице-премьера Польши и лидера действующей политсилы "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, инициатива призвана реализовать польские мечты о процветании, социальной справедливости и могуществе. Ключевая же идея – лишение необходимости уплаты налога на прибыль для большинства поляков.

Добавим, что соответствующий законопроект уже поддержали депутаты Сейма. Теперь документ поступит в Сенат. Эти изменения должны вступить в силу 1 января 2022 года.