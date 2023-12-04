Нахилену вежу в Болоньї закрили для туристів: вона може обвалитися
Джерело:BBC
В італійській Болоньї закрили 47-метрову вежу Гарізенда, яка є одним із символів міста. Історична споруда нахилилась занадто сильно і тепер може обвалитися.
Довкола середньовічної вежі перекрили територію, адже хвилюються, що вона може впасти в будь-який момент. Як у Болоньї намагаються врятувати ситуацію та які заходи проводять у місті – читайте далі.
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Ситуація критична
Нахил вежі почав хвилювати місцеву владу Болоньї ще восени. Вже тоді башту Гарізенда закрили для відвідування. Зараз зводять 5-метрове загородження довкола вежі, щоб захистити прилеглу територію від уламків, якщо Гарізенда таки впаде.
У міськраді заявили, що "ситуація критична". 47-метрова вежа у Болоньї нахилена під кутом 4 градуси, тоді коли кут нахилу Пізанської вежі – 9 градусів. Експерти виявили незвичайне зміщення нахилу башти 12 століття. Зараз поки не можуть точно сказати, впаде вона чи ні, але загроза обвалу не виключена.
Дороги біля "похиленої" вежі перекриті. Територію біля Гарізенди також огородили. За спорудою наглядають спеціалісти та вчені з міського університету.
Чиновники намагаються врятувати ситуацію і вже оголосили про наміри відремонтувати вежу. Влада виділить 4,3 мільйона євро фінансування, щоб зміцнити Гарізенду. Мер Болоньї звернувся до уряду Італії з проханням зробити вежу об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Давні "вежі-близнюки" в Болоньї / Фото Unsplash
Поруч із Гарізендою є її "вежа-близнючка" – Азінеллі. Вона приблизно вдвічі вища і також нахилена, але не так критично. Тому вона залишається відкритою для туристів.
Середньовічні вежі зведені між 1109 і 1119 роками. Висота Гарізенди була зменшена в 14 столітті, оскільки вона вже тоді почала нахилятися. Вежі у Болоньї навіть згадуються в поемі Данте "Божественна комедія", яка була написана в 1321 році.