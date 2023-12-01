Торішній лідер списку Нью-Йорк опустився на третє місце, розділивши його з Женевою. Які міста світу є найдорожчими для життя та де в цьому списку Україна – розкажемо далі.

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Сінгапур і Цюрих розділили перше місце

Сінгапур в таких рейтингах не новачок, він очолює різноманітні списки найдорожчих міст світу вже не вперше. Їжа, одяг, алкоголь у місті коштують дуже дорого. А нещодавно до цих витрат додалась нова: вартість сертифіката на володіння автомобілем. Віднедавна він коштує понад 106 тисяч доларів.

А от Цюрих значно піднявся і став вище аж на 5 сходинок, якщо порівнювати із минулим роком. Дороге швейцарське місто майже ніколи не покидає першої десятки лідерів за цінами у світі. Ще одне місто Швейцарії – Женева – також підскочило в списку. Рік тому Женева була на сьомій сходинці. Цього разу розділила третє місце з Нью-Йорком.

Такий стрімкий прогрес швейцарських міст у рейтингу експерти пояснили зміцненням місцевої валюти – швейцарського франка. У країні зберігаються високі ціни на продукти, послуги, відпочинок та товари для дому.

Швейцарські міста цього року піднялися на кілька позицій у списку найдорожчих / Фото Unsplash

Щоб скласти такий рейтинг, експерти The Economist порівняли ціни у 173 містах. До уваги взяли понад 400 окремих цін на понад 200 продуктів та послуг. Фахівці дослідили низку підприємств, як великих, так і бюджетних, щоб проаналізувати, наскільки сильно коливалися ціни за 2023 рік.

Найдорожчі міста світу у 2023 році:

Цюрих (Швейцарія) та Сінгапур (Сінгапур); Нью-Йорк (США) і Женева (Швейцарія); Гонконг (Китай); Лос-Анджелес (США); Париж (Франція); Тель-Авів (Ізраїль) та Копенгаген (Данія); Сан-Франциско (США).

Київ посів 132 місце у рейтингу найдорожчих міст. Торік українську столицю виключили з цього списку через початок повномасштабної війни, а у 2021 Київ посідав 118 місце.

Експерти дійшли висновку, що середня вартість життя у 2023 році зросла на 7,4%. Найшвидше зростали ціни на продукти. Так, це трохи нижче за стрибок на 8,1%, який зафіксували у 2022 році. Але таке зростання є дуже відчутним для людей.

Найбільше на ціни впливають нові збройні конфлікти та екстремальні погодні умови. Подальша ескалація на Близькому Сході призведе до зростання цін на енергоносії. А руйнівний вплив циклону Ель-Ніньйо потягне вгору ціни на харчі.

Які міста визнали найдешевшими

Найдешевшим містом у світі є Дамаск у Сирії. У нього 173 місце. Тегеран в Ірані та Триполі в Лівії теж у самому кінці списку, вони посіли 172 та 171 місце. Також дешевими визнано Карачі (Пакистан), Ташкент (Узбекистан), Туніс (Туніс), Лусаку (Замбія), Ахмедабаді (Індія), Лагос (Нігерія), Буенос-Айрес (Аргентина) і Ченнай (Індія).

Найбільше в цьогорічному рейтингу впали російські Москва та Санкт-Петербург. Вони опинилися на 142 та 147 позиціях. Це сталося через падіння рубля.