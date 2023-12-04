Довкола середньовічної вежі перекрили територію, адже хвилюються, що вона може впасти в будь-який момент. Як у Болоньї намагаються врятувати ситуацію та які заходи проводять у місті – читайте далі.

Цікаво Рейтинг The Economist: які міста у світі є найдорожчими та на якій позиції Київ

Ситуація критична

Нахил вежі почав хвилювати місцеву владу Болоньї ще восени. Вже тоді башту Гарізенда закрили для відвідування. Зараз зводять 5-метрове загородження довкола вежі, щоб захистити прилеглу територію від уламків, якщо Гарізенда таки впаде.

У міськраді заявили, що "‎ситуація критична". 47-метрова вежа у Болоньї нахилена під кутом 4 градуси, тоді коли кут нахилу Пізанської вежі – 9 градусів. Експерти виявили незвичайне зміщення нахилу башти 12 століття. Зараз поки не можуть точно сказати, впаде вона чи ні, але загроза обвалу не виключена.

Дороги біля "‎похиленої" вежі перекриті. Територію біля Гарізенди також огородили. За спорудою наглядають спеціалісти та вчені з міського університету.

Чиновники намагаються врятувати ситуацію і вже оголосили про наміри відремонтувати вежу. Влада виділить 4,3 мільйона євро фінансування, щоб зміцнити Гарізенду. Мер Болоньї звернувся до уряду Італії з проханням зробити вежу об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Давні "‎вежі-близнюки" в Болоньї / Фото Unsplash

Поруч із Гарізендою є її "‎вежа-близнючка" – Азінеллі. Вона приблизно вдвічі вища і також нахилена, але не так критично. Тому вона залишається відкритою для туристів.

Середньовічні вежі зведені між 1109 і 1119 роками. Висота Гарізенди була зменшена в 14 столітті, оскільки вона вже тоді почала нахилятися. Вежі у Болоньї навіть згадуються в поемі Данте "‎Божественна комедія", яка була написана в 1321 році.