Затор на кордоні: через страйк польських перевізників "‎стоїть" ще один пункт пропуску

Через протест польських перевізників утворився ще один затор на польсько-українському кордоні. Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону про те, що ситуація з затримками на пропускних пунктах погіршилась. За його словами, на кордоні з Україною з боку Польщі з'явився новий затор. Де саме "‎стоїть" черга і скільки там машин – читайте далі.

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Ще один затор на кордоні з Польщею

Навпроти ще одного пункту пропуску на польській стороні – "‎Шегині" – зафіксовано скупчення транспорту. Такий затор фур із польського боку можна пояснити тим, що водії через страйк польських перевізників обирають для себе інші напрямки. І вони стають перевантаженими.

За словами Демченка, цього ранку біля пункту "‎Шегині" стояло близько 1 100 автівок.

У ДПСУ уточнили, що значні затори на кордоні з Польщею спостерігаються на таких КПП:

"Ягодин – Дорогуськ" (черга з 1 300 вантажівок);

"Краківець – Корчова" (черга з 500 фур);

"Рава-Руська – Гребенне" (черга з 500 вантажівок).

Демченко додав, що за минулу добу через пункт пропуску "‎Шегині" пройшли приблизно 300 фур на в'їзд в Україну.

Чого вимагають протестувальники

Нагадаємо, польські перевізники минулого тижня почали блокувати на кордоні з Україною три КПП і висунули нереалістичні вимоги.

Вони заявили, що готові припинити страйк за умови повернення системи дозволів для українських перевізників, посилення вимог перевезень, отримання доступу до української системи "‎Шлях", окремих черг для машин з ЄС у системі "‎єЧерга" та порожніх вантажівок. Всі ці вимоги не можуть бути виконані, адже суперечать договору України з ЄС.

А напередодні, 13 листопада, перевізники з Польщі відмовилися розблокувати кордон після перемовин з українськими чиновниками.