Спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона о том, что ситуация с задержками на пропускных пунктах ухудшилась. По его словам, на границе с Украиной со стороны Польши появилась новая пробка. Где именно стоит очередь и сколько там машин – читайте дальше.

Интересно В "Дие" прокомментировали "сенсацию" о пересечении границы: запрещен ли пропуск с такими документами

Еще одна пробка на границе с Польшей

Напротив еще одного пункта пропуска на польской стороне – "Шегини" – зафиксировано скопление транспорта. Такую пробку из фур с польской стороны можно объяснить тем, что водители из-за забастовки польских перевозчиков выбирают для себя другие направления. И они становятся перегруженными.

По словам Демченко, этим утром возле пункта "Шегини" стояло около 1 100 автомобилей.

В ГПСУ уточнили, что значительные пробки на границе с Польшей наблюдаются на таких КПП:

"Ягодин – Дорогуск" (очередь из 1 300 грузовиков);

"Краковец – Корчова" (очередь из 500 фур);

"Рава-Русская – Гребенное" (очередь из 500 грузовиков).

Демченко добавил, что за минувшие сутки через пункт пропуска "Шегини" прошли примерно 300 фур на въезд в Украину.

Чего требуют протестующие

Напомним, польские перевозчики на прошлой неделе начали блокировать на границе с Украиной три КПП и выдвинули нереалистические требования.

Они заявили, что готовы прекратить забастовку при условии возвращения системы разрешений для украинских перевозчиков, ужесточения требований перевозок, получения доступа к украинской системе "Шлях", отдельных очередей для машин из ЕС в системе "єЧерга" и пустых грузовиков. Все эти требования не могут быть выполнены, поскольку противоречат договору Украины с ЕС.

А накануне, 13 ноября, перевозчики из Польши отказались разблокировать границу после переговоров с украинскими чиновниками.