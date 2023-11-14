Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону про те, що ситуація з затримками на пропускних пунктах погіршилась. За його словами, на кордоні з Україною з боку Польщі з'явився новий затор. Де саме "стоїть" черга і скільки там машин – читайте далі.
Цікаво У "Дії" прокоментували "сенсацію" щодо перетину кордону: чи заборонено пропуск з е-документами
Ще один затор на кордоні з Польщею
Навпроти ще одного пункту пропуску на польській стороні – "Шегині" – зафіксовано скупчення транспорту. Такий затор фур із польського боку можна пояснити тим, що водії через страйк польських перевізників обирають для себе інші напрямки. І вони стають перевантаженими.
За словами Демченка, цього ранку біля пункту "Шегині" стояло близько 1 100 автівок.
У ДПСУ уточнили, що значні затори на кордоні з Польщею спостерігаються на таких КПП:
- "Ягодин – Дорогуськ" (черга з 1 300 вантажівок);
- "Краківець – Корчова" (черга з 500 фур);
- "Рава-Руська – Гребенне" (черга з 500 вантажівок).
Демченко додав, що за минулу добу через пункт пропуску "Шегині" пройшли приблизно 300 фур на в'їзд в Україну.
Чого вимагають протестувальники
Нагадаємо, польські перевізники минулого тижня почали блокувати на кордоні з Україною три КПП і висунули нереалістичні вимоги.
Вони заявили, що готові припинити страйк за умови повернення системи дозволів для українських перевізників, посилення вимог перевезень, отримання доступу до української системи "Шлях", окремих черг для машин з ЄС у системі "єЧерга" та порожніх вантажівок. Всі ці вимоги не можуть бути виконані, адже суперечать договору України з ЄС.
А напередодні, 13 листопада, перевізники з Польщі відмовилися розблокувати кордон після перемовин з українськими чиновниками.