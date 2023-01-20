У Польщі біженці з України зможуть отримати нові виплати: умови
Джерело:ukrainianinpoland.pl.
Мільйони українців через війну були вимушені шукати тимчасового прихистку в інших країнах. Найбільше залишилося у сусідній Польщі.
Держава висловила Україні та її громадянам неабияку допомогу. Зокрема, українські біженці отримують різні виплати у Польщі. А зараз стало відомо про нову фінансову допомогу.
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Виплати на початку 2023 року видаватимуть громадська організація Fundacja Ukraina та гуманітарна місія Mercy Corps. Біженці зможуть отримати по 450 євро на особу.
Фундація "Україна" надає допомогу для мігрантів на території Нижньої Силезії, одним із нових проєктів є програма допомоги біженцям "Фінансова підтримка 2023" у співпраці з міжнародним благодійним фондом "Mercy Corps". Міжнародна команда гуманітарних організацій з перших днів війни надавала екстрену грошову допомогу українським біженцям.
Хто може отримати виплату
Претендувати на фінансову допомогу в 710 злотих упродовж 3 місяців (загалом 450 євро) від Fundacja Ukraina та Mercy Corps можуть ті українці, хто ще не отримував кошти від ООН, IRC, The Lutheran World Federation.
Це стосується наступних категорій:
- вагітні;
- матері з дітьми до 1 року;
- багатодітні мами (які з 3 і більше дітьми перебувають у Польщі без чоловіка);
- люди з інвалідністю 1 та 2 групи;
- люди пенсійного віку (від 60 років).
Першочергово на реєстрацію запрошують українців, які проживають на території Нижньої Силезії (воєводства Dolnośląskie). Оскільки учасникам програми треба буде двічі приїжджати до Вроцлава – з пакетом документів та для отримання карти для виплат.
Як зареєструватися
Пройти реєстрацію для отримання фінансової допомоги за проєктом Fundacja Ukraina й Mercy Corps можна до 20 січня включно, заповнивши спеціальну анкету:
- вказати електронну адресу;
- підтвердити прибуття після 24 лютого 2022 року;
- повідомити, чи проживаєте на території Нижньої Сілезії;
- надати інформацію про отримання виплат від інших благодійних організацій або фондів;
- вибрати категорію вразливості
Результати першого етапу оголосять в період з 21 до 31 січня. Всі учасники отримають лист на електронну пошту, вони мають приїхати до Вроцлава особисто. При цьому замість хворої особи може приїхати близький родич, на якого оформлять карту для виплат.Зауважте: станом на сьогодні польський номер PESEL отримали понад 1,5 мільйона українців, які прибули з початком повномасштабного вторгнення Росії. За підрахунками експертів, зараз у Польщі залишилося від 1,2 до 1,3 мільйона біженців.