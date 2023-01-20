Государство выразило Украине и ее гражданам немалую помощь. В частности, украинские беженцы получают разные выплаты в Польше. А теперь стало известно о новой финансовой помощи.

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Выплаты в начале 2023 года будут выдавать общественная организация Fundacja Ukraina и гуманитарная миссия Mercy Corps. Беженцы смогут получить по 450 евро на человека.

Фонд "Украина" оказывает помощь мигрантам на территории Нижней Силезии, одним из новых проектов является программа помощи беженцам "Финансовая поддержка 2023" в сотрудничестве с международным благотворительным фондом "Mercy Corps". Международная команда гуманитарных организаций с первых дней войны оказывала экстренную денежную помощь украинским беженцам.

Кто может получить выплату

Претендовать на финансовую помощь в 710 злотых в течение 3 месяцев (в общей сложности 450 евро) от Fundacja Ukraina и Mercy Corps могут те украинцы, которые еще не получали средства от ООН, IRC, The Lutheran World Federation.

Это касается следующих категорий:

беременные;

матери с детьми в возрасте до 1 года;

многодетные мамы (которые с 3 и более детьми находятся в Польше без мужа);

люди с инвалидностью 1 и 2 группы;

люди пенсионного возраста (60 лет).

В первую очередь на регистрацию приглашают украинцев, проживающих на территории Нижней Силезии (воеводства Dolnośląskie). Поскольку участникам программы нужно будет дважды приезжать во Вроцлав – с пакетом документов и для получения карты для выплат.

Как зарегистрироваться

Пройти регистрацию для получения финансовой помощи по проекту Fundacja Ukraina и Mercy Corps можно до 20 января включительно, заполнив специальную анкету:

указать электронный адрес;

подтвердить прибытие после 24 февраля 2022 года;

сообщить, проживаете ли на территории Нижней Силезии;

предоставить информацию о получении выплат от других благотворительных организаций или фондов;

выбрать категорию уязвимости.

Результаты первого этапа объявят в период с 21 по 31 января. Все участники получат письмо на электронную почту, они должны приехать во Вроцлав лично. При этом вместо больного может приехать близкий родственник, на которого оформят карту для выплат.

Заметьте: на сегодняшний день польский номер PESEL получили более 1,5 миллиона украинцев, которые прибыли с началом полномасштабного вторжения России. По подсчетам экспертов, сейчас в Польше осталось от 1,2 до 1,3 миллиона беженцев.