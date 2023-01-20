Держава висловила Україні та її громадянам неабияку допомогу. Зокрема, українські біженці отримують різні виплати у Польщі. А зараз стало відомо про нову фінансову допомогу.

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Виплати на початку 2023 року видаватимуть громадська організація Fundacja Ukraina та гуманітарна місія Mercy Corps. Біженці зможуть отримати по 450 євро на особу.

Фундація "Україна" надає допомогу для мігрантів на території Нижньої Силезії, одним із нових проєктів є програма допомоги біженцям "Фінансова підтримка 2023" у співпраці з міжнародним благодійним фондом "Mercy Corps". Міжнародна команда гуманітарних організацій з перших днів війни надавала екстрену грошову допомогу українським біженцям.

Хто може отримати виплату