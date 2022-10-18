Так, страны ЕС не только беспрепятственно пускают на свою территорию граждан Украины, которые спасаются от преступной российско-украинской войны, но предоставляют беженцам жилье, обеспечивают питанием и одеждой, а также выплачивают денежную помощь. На все это выделяют сумасшедшие суммы. Вместе с тем, большая часть расходов пришлась только на две страны Европы.

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Какие страны ЕС тратят больше всего средств на украинских беженцев

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) оценила, сколько тратят денег европейские страны на убежище украинцев, а также специалисты сделали прогнозы, какие расходы ждут ЕС до конца 2022 года.

Поскольку Польша приняла у себя больше всего украинцев за более 7 месяцев полномасштабной войны, то соседняя страна несет рекордные финансовые затраты. До конца текущего года эта сумма может составить 8,36 миллиарда евро . Большая часть этих денег выделяется на обеспечение проживания и социальные выплаты (6,21 миллиарда евро), а также на образование и здравоохранение.

На втором месте по этому показателю оказалась Германия . Ее доля расходов на украинских беженцев до конца года может составить около 6,8 миллиарда евро

Именно эти две страны взяли на себя львиную долю расходов на фоне крупнейшего в Европе кризиса беженцев со времен Второй мировой войны.

Страны в ТОП-5 по количеству расходов на беженцев из Украины

Польша – около 8,36 миллиарда евро;

Германия – 6,8 миллиарда евро;

Чехия – примерно 1,96 миллиарда евро;

Испания – более 1 миллиарда евро;

Румыния – более 1 миллиарда евро.