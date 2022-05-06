Рассказываем, кто может рассчитывать на обучение в немецком университете и какие требования действуют сегодня.

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Что известно об условиях поступления в университет в Германии

Упрощенная система вступления касается украинских выпускников, которые из-за войны не смогли сдать экзамены и получить аттестат. А также первокурсников из вузов Украины, которые по той же причине вынуждены были приостановить обучение.

Согласно немецким законам, чтобы иметь возможность учиться в университете, украинским школьникам нужно дополнительно проучиться один год либо в вузах в Украине, либо в колледже подготовки к высшему образованию в Германии. До этого для этого нужно было обязательно иметь аттестат.

Сегодня в колледж Studienkolleg — это подготовительные курсы для абитуриентов, окончивших школу в одной из не входящих в ЕС стран — принимают украинских школьников без аттестата.

Украинские первокурсники могут подавать заявку на студенческое место непосредственно в один из университетов Германии. Для них вступительные экзамены обычно отсутствуют, но нужно знать немецкий язык.