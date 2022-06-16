Біженці з України можуть безкоштовно користуватися транспортом у британському Корнуоллі

Майже кожна країна світу намагається допомогати українцям, які тимчасово перебувають на їх територіях. Наприклад, у Корнуоллі запровадили для них безкоштовний проїзд.

У Корнуоллі запровадили безкоштовний проїзд для українців

Днями перевізники англійського графства Корнуолл оголосили, що зроблять безкоштовний проїзд для вимушено переміщених людей з України.

Читайте також Новий оператор Veturilo у Варшаві: що зміниться для тих, хто орендує міські велосипеди

Так, місцеві автобусні компанії об'єдналися з радою Корнуолла. Цей проєкт має на меті допомогти біженцям облаштуватися в окрузі.

Поки автобус використовується на активних маршрутах, на борту є станція пожертвувань для тих, хто бажає дати готівку.

Слід зауважити, що після запуску CityBus і Go Cornwall "Bus Peace Bus" було зібрано майже 3 000 фунтів стерлінгів для України.

Можливість подорожувати територією буде важливою для українських біженців, і ми всією душею підтримуємо цю ініціативу безкоштовної можливості переміщення,

– сказав Саймон Гофф, директор First South West.

Щодо перепусток, то рада Корнуолла здійснюватиме їх роздачу у рамках процесу прийому біженців.

Зверніть увагу – Джонсон – прем'єр: чому його хотіли відправити у відставку: дивіться відео