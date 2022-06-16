У Корнуоллі запровадили безкоштовний проїзд для українців
Днями перевізники англійського графства Корнуолл оголосили, що зроблять безкоштовний проїзд для вимушено переміщених людей з України.
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Так, місцеві автобусні компанії об'єдналися з радою Корнуолла. Цей проєкт має на меті допомогти біженцям облаштуватися в окрузі.
Поки автобус використовується на активних маршрутах, на борту є станція пожертвувань для тих, хто бажає дати готівку.
Слід зауважити, що після запуску CityBus і Go Cornwall "Bus Peace Bus" було зібрано майже 3 000 фунтів стерлінгів для України.
Можливість подорожувати територією буде важливою для українських біженців, і ми всією душею підтримуємо цю ініціативу безкоштовної можливості переміщення,
– сказав Саймон Гофф, директор First South West.
Щодо перепусток, то рада Корнуолла здійснюватиме їх роздачу у рамках процесу прийому біженців.
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