В Корнуолле ввели бесплатный проезд для украинцев

На днях перевозчики английского графства Корнуолл объявили, что совершат бесплатный проезд для вынужденно перемещенных людей из Украины.

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Так, местные автобусные компании объединились с советом Корнуолла. Цель проекта — помочь беженцам обустроиться в округе.

Пока автобус используется на активных маршрутах, на борту есть станция пожертвований для желающих дать наличные.

Следует заметить, что после запуска CityBus и Go Cornwall "Bus Peace Bus" было собрано почти 3 000 фунтов стерлингов для Украины.

Возможность путешествовать по территории будет важной для украинских беженцев, и мы всей душой поддерживаем эту инициативу бесплатной возможности перемещения,

– сказал Саймон Гофф, директор First South West.

Что касается пропусков, то совет Корнуолла будет производить их раздачу в рамках процесса приема беженцев.

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