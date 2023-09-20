У Польщі можуть скасувати виплати українським біженцям: що трапилося

Українським біженцям у Польщі загрожує припинення пільг. Термін дії відповідних положень закінчується на початку наступного року, а рішення щодо їх можливого продовження ще не прийнято.

У Польщі можуть згорнути виплати українцям

Речника польського уряду Пьотра Мюллера запитали про соціальні виплати громадянам України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року. Він заявив, що наразі рішення про продовження не прийнято.

Читайте також Ірландія хоче запровадити плату за житло для українських біженців: з чим це пов'язано Регламент є тимчасовим і втрачає чинність на початку наступного року. Ніщо не є постійним, лише на період триваючого збройного конфлікту, а положення просто втрачають чинність на початку наступного року. Зараз немає рішення про продовження тих речей, які є в законі,

– сказав речник.

Експерти припустили, що суттєвого розширення цих положень не буде. Акцент було зміщено в бік спонукання до більшої участі світової спільноти у допомозі громадянам України, які проживають за кордоном.

Як Польща допомагає українцям?

Зауважимо, з початку повномасштабного вторгнення Польща запровадила широку програму підтримки біженців з України:

одноразові виплати новоприбулим 300 злотих (2 550 гривень),

безкоштовне житло і харчування упродовж 120 днів,

безкоштовна медицина та освіта для дітей,

доступ до ринку праці,

щомісячні виплати для дітей до 18 років у 500 злотих (4 250 гривень) та інші види "дитячої" допомоги.

ЄС пропонує продовжити тимчасовий захист для українських біженців

Польща підвищить розмір мінімальної зарплати в наступному році. Уряд країни затвердив нові ставки на останньому засіданні. Мінімалка у Польщі зростає систематично, тому чергове підвищення було очікуваним. Які найменші оклади будуть можливі для українців у 2024 році – далі в матеріалі