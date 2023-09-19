Європейська комісія пропонує продовжити термін тимчасового захисту для українців з 4 березня 2024 року до 3 березня 2025 року. Далі цю пропозицію має розглянути Рада ЄС.

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Допомога Європи

Це рішення забезпечить підтримку та впевненість у майбутньому для понад 4 мільйонів українців, які користуються захистом у різних країнах Євросоюзу.

У Єврокомісії переконані, що захист біженців має бути продовжений. Це необхідна і відповідна реакція на безпекову ситуацію в Україні, яка поки несприятлива для масового повернення осіб, які мають тимчасовий захист в Європі. Наступним етапом буде розгляд цієї пропозиції і її ухвалення в Раді ЄС.

Ми будемо на боці України так довго, як буде потрібно. Єврокомісія запропонує розширити тимчасовий захист для України, який спливає, наша підтримка буде тривалою. 4 мільйони українських переселенців зараз перебуває в ЄС і ми раді їм,

– заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, раніше ЄС підтримав Директиву про тимчасовий захист одностайним рішенням. Це автоматично продовжило її дію ще на один рік. Відповідна Директива забезпечує негайний захист для біженців і доступ до прав у країнах Євросоюзу. Враховуються права на проживання, доступ до ринку праці, соціальне забезпечення та медичну допомогу.

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