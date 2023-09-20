В Польше могут свернуть выплаты украинцам

Представителя польского правительства Петра Мюллера спросили о социальных выплатах гражданам Украины, которые приехали в Польшу после 24 февраля 2022 года. Он заявил, что в настоящее время решение о продлении не принято.

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– сказал спикер.

Эксперты предположили, что существенного расширения этих положений не будет. Акцент был смещен в сторону побуждения к большему участию мирового сообщества в помощи гражданам Украины, проживающим за границей.

Как Польша помогает украинцам?

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения Польша ввела широкую программу поддержки беженцев из Украины:

единовременные выплаты новоприбывшим 300 злотых (2 550 гривен),

бесплатное жилье и питание в течение 120 дней,

бесплатная медицина и образование для детей,

доступ к рынку труда,

ежемесячные выплаты для детей до 18 лет в 500 злотых (4250 гривен) и другие виды "детской" помощи.

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