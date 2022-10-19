Проживання у пунктах масового розміщення Польщі стане платним для українських біженців

У Польщі наразі перебуває найбільше українських біженців. Країна безкоштовно надала притулок в пунктах масового розміщення 80 тисяч осіб.

Втім, як стало відомо, з середини листопада проживання в таких пунктах стане платним. Українці будуть самостійно сплачувати 50% вартості проживання.

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Польща не може брати всі витрати щодо утримання біженців, тому влада змушена впровадити оплату. Уряд Польщі розраховує, що українці зможуть сплачувати за проживання, оскільки більшість вже працевлаштовані,

– заявив Павел Шефернакер, заступник міністра внутрішніх справ та урядовий уповноважений у справах біженців.

При цьому пенсіонери, люди з інвалідністю та багатодітні самотні матері будуть звільнені від оплати. Чи надаватимуться пільги іншим категоріям осіб уряд оприлюднить найближчим часом.

Польща одна із країн, які витрачають найбільше на українських біженців

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) оцінила, скільки витрачають грошей європейські країни на прихисток українців.

Оскільки Польща прийняла у себе найбільше українців за понад 7 місяців повномасштабної війни, то сусідня країна зазнає рекордних фінансових витрат. До кінця поточного року ця сума може сягнути 8,36 мільярда євро. Більшу частину цих грошей виділяють на забезпечення проживання та соціальні виплати (6,21 мільярда євро), а також на освіту та охорону здоров'я.

На другому місці за цим показником опинилася Німеччина. Її частка витрат на українських біженців до кінця року може становити близько 6,8 мільярда євро.

Саме ці дві країни взяли на себе левову частку витрат на тлі найбільшої у Європі кризи біженців з часів Другої світової війни.