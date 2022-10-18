І якщо раніше поповнити в Польщі картку українського банку було ще тим завданням, то уже зовсім скоро це буде зробити набагато простіше. У сусідній країні планують встановити термінали IBOX BANK, які поширені в Україні. Про це повідомив радник голови правління компанії Євген Березовський під час міжнародної конференції "Україна під час війни. Економіка. Безпека. Енергетика. Перспективи відновлення".

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Термінали IBOX BANK спростять життя українців в Польщі

Так, після початку повномасштабної війни в Україні попит на користування терміналами лише зріс, адже громадяни почали тікати зі своїх міст і у них з’явилася нагальна потреба знімати готівку або, навпаки, поповнювати свої картки як на території України, так і за кордоном.

Зокрема в Польщі. Саме тому незабаром в країні почнуть встановлювати термінали, користуючись якими українці зможуть поповнювати свої картки, оплачувати комунальні та інші послуги. Поява терміналів IBOX має значно покращити життя українців, які вимушено виїхали до Польщі. Ось які операції стануть доступними за кордоном:

Можна буде оплатити послуги свого провайдера;

Поповнити рахунок мобільного телефону, в тому числі в роумінгу;

Поповнити банківські картки;

Оплатити комунальні послуги;

Купити квитки на проїзд;

Виплатити кредит;

Поповнити електронний гаманець;

Поповнити кошти на своїх ігрових рахунках.

Наразі компанія не оголосила, в яких саме польських містах з’являться термінали та де їх можна буде знайти.