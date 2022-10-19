Впрочем, как стало известно, с середины ноября проживание в таких пунктах станет платным. Украинцы будут самостоятельно платить 50% стоимости проживания.

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Польша не может брать все расходы по содержанию беженцев, поэтому власти вынуждены ввести оплату. Правительство Польши рассчитывает, что украинцы смогут платить за проживание, поскольку большинство уже трудоустроено,

– заявил Павел Шефернакер, заместитель министра внутренних дел и правительственный уполномоченный по делам беженцев.

При этом пенсионеры, люди с инвалидностью и многодетные одинокие матери будут освобождены от оплаты. Будут ли льготы предоставляться другим категориям лиц правительство обнародует в ближайшее время.

Польша одна из стран, которые тратят больше всего на украинских беженцев

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) оценила, сколько тратят денег европейские страны на убежище украинцев.

Поскольку Польша приняла у себя больше всего украинцев за более 7 месяцев полномасштабной войны, то соседняя страна испытывает рекордные финансовые затраты. До конца текущего года эта сумма может составить 8,36 миллиарда евро. Большая часть этих денег выделяется на обеспечение проживания и социальные выплаты (6,21 миллиарда евро), а также на образование и здравоохранение.

На втором месте по этому показателю оказалась Германия. Ее доля расходов на украинских беженцев до конца года может составить около 6,8 миллиарда евро.

Именно эти две страны взяли на себя львиную долю расходов на фоне крупнейшего в Европе кризиса беженцев со Второй мировой войны.