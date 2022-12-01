Проживання для українських біженців у Польщі стане платним: визначили дату

Проживання для українських біженців у Польщі стане платним: визначили дату
Джерело:Polskie Radio
В сусідній Польщі продовжує перебувати найбільша кількість українських біженців. Країна всіляко допомагає нашим громадянам, зокрема, довгий час проживання було безплатним, але умови змінюються.
З березня 2023 року біженці платитимуть за проживання у Польщі
Так, українці, що з початку повномасштабної війни знайшли прихисток у Польщі, змушені будуть платити за проживання у закладах розміщення біженців. Прем'єр-міністр Матеуш Моравєцький заявив, що польський уряд наразі працює над покращенням забезпечення допомоги на тлі можливої другої хвилі біженців.
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Поправка передбачає, що з 1 березня 2023 року буде введена оплата для тих біженців, які перебувають у колективних закладах розміщення понад 120 днів. С
Понад 120 днів – 50% вартості розміщення та харчування, але не більше 40 злотих на день. Ті, хто проживає понад 180 днів, оплачуватимуть 75%, тобто – до 60 злотих на день.
Цей обов'язок не поширюватиметься на:
- людей з інвалідністю
- дітей
- вагітних жінок
- осіб пенсійного віку
- осіб, які піклуються про щонайменше трьох дітей
Крім того, згідно з правками, подання заявки на номер PESEL громадянами України, які приїхали до Польщі після російського нападу 24 лютого, буде обов'язковим. Біженцям, які отримають номер PESEL і покинуть Польщу, цей номер буде заморожено.
У Польщі очікують на нову хвилю біженців
Після засідання уряду прем'єр-міністр також заявив, що поправка має на меті забезпечити кращу допомогу на тлі можливої другої хвилі біженців.
Вже сьогодні в Україні кільканадцять мільйонів не мають доступу до електроенергії, води, елементарних побутових умов, санітарних. Тож ми готуємося до нової хвилі біженців, і хочемо, аби система була відповідно приготована, щоб польські платники податків якнайменше мали платити за цю можливу чергову хвилю біженців,
– наголосив Моравєцький.
Понад 4,75 мільйона українців наразі зареєструвались як біженці у Європі
Агентство у справах біженців ООН підрахувало, скільки саме українців зареєструвалися у країнах Європи як біженці. За інформацією організації, їхня кількість загалом досягла 4 751 065 осіб.
Серед країн ЄС найбільше біженців з України у Польщі, Німеччині та Чехії.
Крім того, в Європі очікують на нову хвилю українських біженців з настанням зими. В організації охорони здоров'я вважають, що ще близько 2 – 3 мільйонів українців вирішать виїхати з України, щоб шукати тепло та безпеку.