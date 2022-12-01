Проживання для українських біженців у Польщі стане платним: визначили дату

В сусідній Польщі продовжує перебувати найбільша кількість українських біженців. Країна всіляко допомагає нашим громадянам, зокрема, довгий час проживання було безплатним, але умови змінюються.

З березня 2023 року біженці платитимуть за проживання у Польщі

Так, українці, що з початку повномасштабної війни знайшли прихисток у Польщі, змушені будуть платити за проживання у закладах розміщення біженців. Прем'єр-міністр Матеуш Моравєцький заявив, що польський уряд наразі працює над покращенням забезпечення допомоги на тлі можливої ​​другої хвилі біженців. Може зацікавити Як у Польщі наживаються на прийомі біженців: схема оборудок на мільйони злотих

Поправка передбачає, що з 1 березня 2023 року буде введена оплата для тих біженців, які перебувають у колективних закладах розміщення понад 120 днів. С

Понад 120 днів – 50% вартості розміщення та харчування, але не більше 40 злотих на день. Ті, хто проживає понад 180 днів, оплачуватимуть 75%, тобто – до 60 злотих на день.

Цей обов'язок не поширюватиметься на:

людей з інвалідністю

дітей

вагітних жінок

осіб пенсійного віку

осіб, які піклуються про щонайменше трьох дітей

Крім того, згідно з правками, подання заявки на номер PESEL громадянами України, які приїхали до Польщі після російського нападу 24 лютого, буде обов'язковим. Біженцям, які отримають номер PESEL і покинуть Польщу, цей номер буде заморожено.

У Польщі очікують на нову хвилю біженців

Після засідання уряду прем'єр-міністр також заявив, що поправка має на меті забезпечити кращу допомогу на тлі можливої ​​другої хвилі біженців.

Вже сьогодні в Україні кільканадцять мільйонів не мають доступу до електроенергії, води, елементарних побутових умов, санітарних. Тож ми готуємося до нової хвилі біженців, і хочемо, аби система була відповідно приготована, щоб польські платники податків якнайменше мали платити за цю можливу чергову хвилю біженців,

– наголосив Моравєцький.