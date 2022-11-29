Так, у червні стало відомо про припинення фінансування Мазовецьким воєводою одного з найбільших у Польщі Центру допомоги біженцям з України, який був розташований у Варшаві в залі Global Expo. Офіційною причиною називали порушення, виявлені воєводськими чиновниками під час двох перевірок, проведених на початку літа.

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Вдвічі завищені цифри та мільйонні оборудки

Перевірки, проведені в червня 2022 року, виявили, що Центр допомоги, організований на базі Global Expo у Варшаві, майже вдвічі завищував реальну кількість прийнятих біженців з України. Там розміщувалося понад 1 тисячі осіб. Натомість у документах зазначали про понад 2 тисячі прийнятих українців. У підсумку компанія виправила свої звіти і отримала за червень суму компенсації, яка відповідала дійсності. А Мазовецький воєвода повідомив про припинення фінансування Центру допомоги.

Проте невідомо, якою була ситуація у березні, квітні та травні, коли перевірки не проводилися. А враховуючи, що спочатку за ночівлю однієї особи платили майже 100 злотих, потім близько 50 злотих, то рахунки коштів, які виманили з державного бюджету, можуть йти навіть на мільйони злотих.

Однак є інформація, що після припинення співпраці з воєводою державні гроші продовжують надходити до компанії, яка управляє об’єктом. Фірма звернулася за фінансуванням до варшавського району Білоленка. З червня і до кінця жовтня 2022 року район виплатив на утримання біженців понад 2 мільйони злотих.

А найбільшим абсурдом є те, що хоч заявки збирає і розглядає мерія, фінансування все одно йде від Мазовецького воєводи. Отже, попри те, що у червні воєвода розірвав договір про співфінансування через численні порушення, він досі платить цій компанії за перебування біженців у залі Global Expo.