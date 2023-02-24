У ФРН констатують позитивний вплив біженців на ринок праці

Протягом останнього року в Німеччині збільшилася кількість українців, які сплачують соціальні внески із зарплати. У Федеральному агентстві зайнятості (Bundesagentur für Arbeit) очікують на зростання цієї кількості. Про це сказав член правління агентства зайнятості Даніель Терценбах.

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