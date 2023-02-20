Крім того, виїхали з України, переважно жінки з малолітніми дітьми, яким складно узгодити режим роботи та догляд за дитиною. Тому більшість українок змушені шукати низькокваліфіковану роботу, яка оплачується щонайменше.

Читайте також Робота для українців у Європі: які вакансії доступні в Чехії, Румунії та Нідерландах

Мінімальна заробітна плата в Європі варіюється від країни до країни. І не в усіх державах Євросоюзу встановлено мінімальну зарплату, в деяких це залишено на розсуд окремих роботодавців та профспілок. Розповідаємо, як відрізняється мінімальна зарплата в ЄС і де європейці одержують більше.

Скільки українці можуть отримувати за роботу в Європі

Згідно зі статистичними даними Євростату, станом на 1 січня 2023 року мінімальну заробітну плату встановлено у 22 країнах з 27 країн-членів Європейського союзу. При цьому в Данії, Італії, Австрії, Фінляндії та Швеції рівень винагороди визначається роботодавцем та профспілкою.

Місячна мінімальна заробітна плата сильно відрізняється по країнах-членах: від 399 євро в Болгарії до 2 387 євро в Люксембурзі.


Мінімальна заробітна плата у країнах Європи / Скриншот із сайту Євростату

Для визначення рівня зарплати країни поділили на 3 групи: до 1-ї групи увійшли країни, де щомісячний заробіток становить від 399 до 840 євро, 2-а група — країни з заробітною платою від 887 до 1 304 євро, 3-я група – країни із мінімальною зарплатою від 1 700 євро на місяць.

Хто входить до I групи:

  • Болгарія – 399 євро;
  • Угорщина – 579 євро;
  • Румунія – 606 євро;
  • Латвія – 620 євро;
  • Хорватія – 700 євро;
  • Словаччина – 700 євро;
  • Чехія – 717 євро;
  • Естонія – 725 євро;
  • Польща – 746 євро;
  • Мальта – 835 євро;
  • Литва – 840 євро.

II група:

  • Португалія – 887 євро;
  • Іспанія – 1 167 євро;
  • Словенія – 1 304 євро.

III група:

  • Франція – 1 709 євро;
  • Ірландія – 1 910 євро;
  • Нідерланди – 1 934 євро;
  • Бельгія – 1 955 євро;
  • Німеччина – 1 981 євро;
  • Люксембург – 2 387 євро.

Зазначимо, в Україні мінімальну заробітну плату з 1 січня 2023 року встановлено на рівні 6 700 гривень, що становить близько 168 євро.