В ФРГ констатируют положительное влияние беженцев на рынок труда

За последний год в Германии увеличилось количество украинцев, уплачивающих социальные взносы с зарплаты. В Федеральном агентстве занятости (Bundesagentur für Arbeit) ожидают роста этого количества. Об этом сказал член правления агентства занятости Даниэль Терценбах.

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