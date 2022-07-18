Музеї Німеччини зробили безкоштовний вхід для українців: куди можна сходити

Німеччина вирішила висловити свою підтримку українцям, які були змушені переїхати. Зокрема, музеї країни зробили вхід безплатним.

Німецькі музеї зробили безкоштовний вхід для українців

Так, українські біженці зможуть відвідати близько 70 музеїв по всій країні безкоштовно. Як зазначають на відповідному сайті, багато культурних закладів Німеччини позначені синьо-жовтими стрічками.

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Для безкоштовного входу достатньо предєявити український паспорт або інший документ, що посвідчує особу, наприклад, посвідку на проживання в Україні або дійсний студентський квиток українського університету.

Музеї, які українці можуть відвідати безкоштовно:

Істсайдську галерею;

обсерваторію Арченгольда;

музей дизайну;

музей природознавства;

дитячий музей-лабіринт;

палаци фонду прусських садів;

німецький шпигунський музей;

центр Анни Франк;

галерею Берліна;

німецьку сінематеку;

музей зв'язку;

музей лялькових театрів у Берліні.

інші безкоштовні музеї можна переглянути на сайті

Крім того, близько 60 музеїв Берліна оголошують безкоштовний вхід кожної першої неділі місяця для усіх відвідувачів.

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