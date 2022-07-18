Немецкие музеи сделали бесплатный вход для украинцев

Так, украинские беженцы смогут посетить около 70 музеев по всей стране бесплатно. Как отмечают на соответствующем сайте, многие культурные заведения Германии обозначены сине-желтыми лентами.

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Для бесплатного входа достаточно предъявить украинский паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, например вид на жительство в Украине или действительный студенческий билет украинского университета.

Музеи, которые украинцы могут посетить бесплатно:

Истсайдскую галерею;

обсерваторию Арченгольда;

музей дизайна;

музей естествознания;

детский музей-лабиринт;

дворцы фонда прусских садов;

немецкий шпионский музей;

центр Анны Франк;

галерею Берлина;

немецкую синематеку;

музей связи;

музей кукольных театров в Берлине.

Обратите внимание: другие бесплатные музеи можно посмотреть на сайте.

Кроме того, около 60 музеев Берлина объявляют бесплатный вход каждое первое воскресенье месяца для всех посетителей.

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