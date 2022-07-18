Немецкие музеи сделали бесплатный вход для украинцев
Так, украинские беженцы смогут посетить около 70 музеев по всей стране бесплатно. Как отмечают на соответствующем сайте, многие культурные заведения Германии обозначены сине-желтыми лентами.
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Для бесплатного входа достаточно предъявить украинский паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, например вид на жительство в Украине или действительный студенческий билет украинского университета.
Музеи, которые украинцы могут посетить бесплатно:
- Истсайдскую галерею;
- обсерваторию Арченгольда;
- музей дизайна;
- музей естествознания;
- детский музей-лабиринт;
- дворцы фонда прусских садов;
- немецкий шпионский музей;
- центр Анны Франк;
- галерею Берлина;
- немецкую синематеку;
- музей связи;
- музей кукольных театров в Берлине.
Кроме того, около 60 музеев Берлина объявляют бесплатный вход каждое первое воскресенье месяца для всех посетителей.
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