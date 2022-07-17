Оглядова тераса розташована на 30 поверсі, що здіймається над Варшавою на 114 метрів. Це єдиний громадський майданчик у Польщі, розташований на такій висоті.
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Що варто знати про відвідування оглядового майданчика Палацу культури та науки
- Адреса: plac Defilad 1;
- Графік роботи: щодня з 09:00 до 20:00;
- Ціни на квитки: 25 злотих звичайний квиток та 20 злотих – пільговий;
Важливі нюанси
- Попереднє бронювання неможливе.
- Квитки можна придбати за 7 днів до запланованої дати входу в касах або онлайн.
- Оглядовий майданчик Палацу культури і науки працює цілий рік (у літній сезон є черги до кас).
- Вхід до каси оглядового майданчика зі сторони ul. Marszałkowskiej. Каса розташована перед входом у верхній частині головного холу.
Оглядова тераса розташована на 30 поверсі / Фото commons.wikimedia