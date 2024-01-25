Скільки жителів Латвії хочуть, щоб українці залишилися після війни: опитування

Недавнє опитування показало, що латвійське суспільство виступає за надання допомоги українським біженцям. Однак, більшість громадян країни твердо переконані, що держава не повинна утримувати українців у країні після війни з наміром розв'язати демографічні чи трудові проблеми.

Кожен п'ятий житель Латвії згоден із таким підходом. Думку латвійців вивчали в опитуванні дослідницького центру Norstat із 2 по 11 січня. У ньому взяли участь 1 006 респондентів.

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Скільки латвійців хочуть, щоб українці залишилися після війни?

Жителі Латвії висловили свою думку щодо твердження "країна повинна прагнути утримати українських біженців після війни, щоб полегшити проблеми латвійської демографії та праці". З цим точно погодилися 6% опитаних, а ще 14% – "трохи згодні".

Нейтральна позиція у 31% респондентів – вони не висловили ні згоду, ні незгоду. Частково не погоджуються 24% респондентів, а зовсім не згодні, щоб українців намагалися залишити надовго – 17%.

Люди віком 40 – 49 років були більше проти тривалого перебування біженців, при цьому 23% висловили точну незгоду.

Скільки жителів Латвії хочуть, щоб українці залишилися після війни / Фото Norstat

За даними Міністерства внутрішніх справ, у муніципалітетах Латвії наразі зареєстровано 32 тисячі українців.

У Латвії стартував процес депортації громадян Росії з країни

У Латвії розпочався процес депортації 985 громадян Росії. Людям надіслано листи із запрошенням протягом двох тижнів виїхати або оформити свій легальний статус у Латвії. Річ у тім, що росіяни не виконали вимоги закону про імміграцію, не склали іспит на знання державної мови та не подали заяву на отримання іншого виду дозволу на проживання.

Зауважимо, що у грудні 2023 року влада Латвії вже повідомляла, що понад 1 000 громадян Росії можуть незабаром виселити з країни. Латвія вимагає, щоб вони покинули територію держави.

Росіянам надсилали листи з проханням виїхати. Понад 3 тисячі російських громадян отримали спеціальні листи-попередження, що у них закінчується дозвіл на проживання. Якщо вони не подавали заявку на складання мовного іспиту, їх просять покинути країну.