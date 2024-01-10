Ізраїль дозволив українцям перебувати в країні до кінця 2024-го: що відомо про рішення

Після 24 лютого 2022 року чимало країн світу прихистило українських біженців, надавши їм різну допомогу. Однією з таких держав – є Ізраїль.

Втім, через майже 2 роки війни в України, світ запроваджує нові вимоги для українців. Зокрема, мовиться й про терміни перебування – деякі країни встановлюють дати до кінця 2024-го, інші ж – надовше. Ізраїль входить до переліку країн, які дозволять українцям залишитися до кінця поточного року.

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Українці зможуть перебувати в Ізраїлі до кінця 2024-го

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук підтвердив, що уряд ухвалив рішення про продовження дозволу на перебування в країні для громадян України до кінця 2024 року, назвавши це свідченням підтримки.

Українська сторона вважає це рішення особливо щедрим "в такі непрості часи для держави Ізраїль".

Ми високо цінуємо це рішення. Наші народи переживають разом найважчі часи, і навіть зараз ми відчуваємо підтримку ізраїльського народу,

– заявив Корнійчук.

Українців у Ізраїлі позбавили безплатного медичного страхування

Після повномасштабного вторгнення Ізраїль надав українським біженцям базовий пакет медичних послуг. Це стосувалось і переселенців до 60 років, а також 3 400 українців з категорії 60+.

Однак, наприкінці літа 2023-го в Ізраїлі припинили безкоштовне медичне обслуговування близько 14 000 українських біженців. Заздалегідь нікого не попереджали, тому ця ситуація стала неприємним сюрпризом.

До слова, Україна розглядає можливість на певний час призупинити безвізовий режим з Ізраїлем. Причина – ризики, спровоковані щорічним паломництвом до Умані. Україна не має достатньо засобів для захисту паломників. Ізраїльська сторона тим часом попереджає, що якщо Київ піде на це, то повернути безвіз буде дуже важко.