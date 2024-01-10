Подати заявку на продовження спеціального статусу українці можуть до 15 березня. Далі потрібно буде в зазначений день прийти до відділення МВС. Які документи потрібно надати – пояснимо далі.

Читайте також Українські біженці втратять виплати на житло у Шотландії: що буде далі

Реєстрація вже розпочалась

Сайт для онлайн-реєстрації на продовження тимчасового захисту уже розпочав роботу. Для початку потрібно заповнити інформацію та записатися на фізичний візит до підрозділу МВС Чехії. Це буде першим етапом, який автоматично продовжить тимчасовий захист до 30 вересня 2024 року. А вже під час прийому у МВС біженцям видають візову наклейку, яка забезпечує тимчасовий захист до 2025 року.

Перш за все українцям потрібно створити новий обліковий запис на цьому сайті. Там слід вказати свою електронну адресу, а також надати наступну інформацію:

прізвище та ім'я;

номер паспорта;

номер першої візи тимчасового захисту (за наявності);

свою адресу проживання у Чехії.

Якщо потрібно зареєструвати дитину до 15 років:

вкажіть адресу та назву школи або дитсадка, до якого ходить дитина;

надайте документ, що підтверджує зв'язок дорослого з дитиною (свідоцтво про народження, нотаріально засвідчену довіреність від батьків дитини або афідевіт).

Українці, яким вже виповнилось 15 років, можуть реєструватися самостійно.

Лист із підтвердженням реєстрації на продовження тимчасового захисту надійде на вашу електронну адресу. Під час онлайн-реєстрації вам запропонують заповнити невеличку анкету для розуміння потреб українських біженців та покращення якості послуг.

Що робити маломобільним людям?

Якщо людина не може фізично відвідати відділення МВС у Чехії, необхідно надати спеціальну медичну довідку або інший документ, щоб це підтвердити. Співробітник установи, де перебуває маломобільна людина, може отримати за неї візову наклейку на підставі довіреності.

Щоб дізнатися більше про таку можливість, МВС Чехії радить звертатися за телефоном: +420 974 801 802.

У Чехії вдвічі зросли виплати на житло для українців

З 1 січня у Чехії підвищили компенсації на проживання для українців із вразливих категорій. Це зростання стосується близько 66 тисяч громадян.

Компенсація за житло для вразливих категорій у Чехії з 2024 року:

6 000 крон (244 євро) – за проживання в зареєстрованому житлі;

4 800 крон (195 євро) – за проживання в незареєстрованому житлі.

Зараз вразливі особи у Чехії мають право на безкоштовне житло від держави протягом необмеженого періоду. Але з 1 вересня 2024 року всі категорії осіб під тимчасовим захистом, зможуть перебувати в наданому державою житлі лише до 90 днів.