Впрочем, спустя почти 2 года войны в Украине мир вводит новые требования для украинцев. В частности, говорится и о сроках пребывания – некоторые страны устанавливают даты до конца 2024-го, а другие – дольше. Израиль входит в список стран, которые позволят украинцам остаться до конца текущего года.

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Украинцы смогут находиться в Израиле до конца 2024 года

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил, что правительство приняло решение о продлении разрешения на пребывание в стране для граждан Украины до конца 2024 года, назвав это свидетельством поддержки.

Украинская сторона считает это решение особенно щедрым "в столь непростые времена для государства Израиль".