Втім, через майже 2 роки війни в України, світ запроваджує нові вимоги для українців. Зокрема, мовиться й про терміни перебування – деякі країни встановлюють дати до кінця 2024-го, інші ж – надовше. Ізраїль входить до переліку країн, які дозволять українцям залишитися до кінця поточного року.

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Українці зможуть перебувати в Ізраїлі до кінця 2024-го

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук підтвердив, що уряд ухвалив рішення про продовження дозволу на перебування в країні для громадян України до кінця 2024 року, назвавши це свідченням підтримки.

Українська сторона вважає це рішення особливо щедрим "в такі непрості часи для держави Ізраїль".