Ізраїль призупиняє виплату щомісячної допомоги українцям

Втім, Уряд Ізраїлю у лютому зупинить щомісячні виплати українським переселенцям. Таке рішення було оголошено на тлі закінчення терміну дії відповідного розпорядження.

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Повідомляється, що термін дії дозволу на отримання грантів новими українськими іммігрантами в Ізраїлі минув, а влада ще не повністю виплатила допомогу у грудні через брак фінансування у розмірі 5,9 мільйона доларів.

Міністерство алії та інтеграції не має наміру продовжувати наказ про виплати біженцям з України. Тож виплату буде припинено у лютому.

З наступного місяця 26 тисяч нинішніх отримувачів так званого коригувального гранту перестануть його отримувати. Загалом майже 24 тисячі біженців отримали принаймні одну щомісячну виплату гранту з лютого 2022 року.

Водночас українці, які втекли від війни, ще певний час отримуватимуть виплати, які санкціонував уряд країни у квітні для надання їм фінансової підтримки.

На українців в Ізраїлі чекають серйозні обмеження у 2023

Українці, які прибудуть до Ізраїля у 2023 році, будуть обмежені у працевлаштуванні на території країни. Таке рішення ухвалило Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю. Обмеження стосуватимуться українців, які прибудуть в країну після 1 жовтня. У них не буде можливості легально влаштуватися на роботу.

У МВС пояснили, що українці, які виїхали в Ізраїль після початку повномасштабного російського вторгнення, підпадають під груповий захист від депортації – їм дозволено працювати через 90 днів після прибуття в країну. При цьому біженці, які прибули до країни після червня 2022 року, підпадають під дію процедури, яка обмежує працевлаштування. Зауважимо, загалом з початку війни до Ізраїлю з України приїхали 46 206 українців. Наразі там перебувають 14 420 українських біженців.

Зверніть увагу! Що варто знати українцям про поїздку до Ізраїлю, коротко розповідаємо у нашому матеріалі.