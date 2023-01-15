Израиль приостанавливает выплату ежемесячной помощи украинцам

Впрочем, правительство Израиля в феврале остановит ежемесячные выплаты украинским переселенцам. Такое решение было объявлено на фоне истечения срока действия соответствующего распоряжения.

Читайте также В Чехии введут новое условие временной защиты для украинских детей: что изменится

Сообщается, что срок действия разрешения на получение грантов новыми украинскими иммигрантами в Израиле истек, а власти еще не полностью выплатили пособие в декабре из-за нехватки финансирования в размере 5,9 миллиона долларов.

Министерство алии и интеграции не намерено продолжать приказ о выплатах беженцам из Украины. Поэтому выплата будет прекращена в феврале.

Со следующего месяца 26 тысяч нынешних получателей так называемого корректирующего гранта перестанут его получать. В общей сложности почти 24 тысячи беженцев получили по крайней мере одну ежемесячную выплату гранта с февраля 2022 года.

В то же время украинцы, сбежавшие от войны, еще некоторое время будут получать выплаты, санкционированные правительством страны в апреле для оказания им финансовой поддержки.

Украинцев в Израиле ждут серьезные ограничения в 2023

Украинцы, прибывшие в Израиль в 2023 году, будут ограничены в трудоустройстве на территории страны. Такое решение приняло Министерство внутренних дел Израиля. Ограничения будут касаться украинцев, которые прибудут в страну после 1 октября. У них не будет возможности легально устроиться на работу.

В МВД объяснили, что украинцы, выехавшие в Израиль после начала полномасштабного российского вторжения, подпадают под групповую защиту от депортации – им разрешено работать через 90 дней после прибытия в страну. При этом прибывшие в страну беженцы после июня 2022 года подпадают под действие процедуры, ограничивающей трудоустройство.

Отметим, всего с начала войны в Израиль из Украины приехали 46 206 украинцев. Сейчас там находятся 14 420 украинских беженцев.

Обратите внимание! Что следует знать украинцам о поездке в Израиль, кратко рассказываем в нашем материале.