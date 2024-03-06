Як і інші країни Європи, Італія забезпечує шукачів притулку житлом, медичним обслуговуванням, роботою, надає доступ до навчання та фінансову підтримку. Зокрема, у 2024 році була продовжена бонусна програма для українців, в рамках якої біженець може отримати 900 євро. Як оформити виплату – далі у матеріалі.

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Хто може отримати бонус в Італії у 2024-му?

Уряд Італії виділив фінансову підтримку для українців, які оформили в країні статус тимчасового захисту.

Отримати бонус можна у період з 1 січня до 31 грудня 2024 року. Виплата буде нарахована на наступний місяць після подання заявки.

Сума виплат дорівнює 300 євро на місяць на одного дорослого. Фінансова підтримка буде надаватись протягом 3 місяців. Тобто максимально одна людина зможе отримати 900 євро допомоги на проживання.

Як подати заявку та перелік документів для оформлення бонусу?

Щоб подати заявку на виплату бонусу для українців в Італії необхідно звернутись до муніципальної ради міста, у якому проживаєте з наступним переліком документів:

Заява на отримання бонусу.

Копія посвідки на тимчасовий захист.

Копія паспорта.

Копія італійського податкового коду (Codice Fiscale).

Свідоцтво про народження дітей (для осіб, які мають дітей).

Заявку можна подати особисто, поштою або через електронну пошту муніципалітету.

Більш детальну інформацію про процедуру оформлення бонусу для українців в Італії шукайте на сайті муніципалітету міста, в якому ви проживаєте.

Зауважимо, Ірландія може скоротити виплати для біженців з України. Це стосуватиметься людей, які мешкають у державному житлі.