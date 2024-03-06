Як і інші країни Європи, Італія забезпечує шукачів притулку житлом, медичним обслуговуванням, роботою, надає доступ до навчання та фінансову підтримку. Зокрема, у 2024 році була продовжена бонусна програма для українців, в рамках якої біженець може отримати 900 євро. Як оформити виплату – далі у матеріалі.
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Хто може отримати бонус в Італії у 2024-му?
Уряд Італії виділив фінансову підтримку для українців, які оформили в країні статус тимчасового захисту.
Отримати бонус можна у період з 1 січня до 31 грудня 2024 року. Виплата буде нарахована на наступний місяць після подання заявки.
Сума виплат дорівнює 300 євро на місяць на одного дорослого. Фінансова підтримка буде надаватись протягом 3 місяців. Тобто максимально одна людина зможе отримати 900 євро допомоги на проживання.
Як подати заявку та перелік документів для оформлення бонусу?
Щоб подати заявку на виплату бонусу для українців в Італії необхідно звернутись до муніципальної ради міста, у якому проживаєте з наступним переліком документів:
- Заява на отримання бонусу.
- Копія посвідки на тимчасовий захист.
- Копія паспорта.
- Копія італійського податкового коду (Codice Fiscale).
- Свідоцтво про народження дітей (для осіб, які мають дітей).
Заявку можна подати особисто, поштою або через електронну пошту муніципалітету.
Більш детальну інформацію про процедуру оформлення бонусу для українців в Італії шукайте на сайті муніципалітету міста, в якому ви проживаєте.
Зауважимо, Ірландія може скоротити виплати для біженців з України. Це стосуватиметься людей, які мешкають у державному житлі.