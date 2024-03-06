Как и другие страны Европы, Италия обеспечивает искателей убежища жильем, медицинским обслуживанием, работой, предоставляет доступ к обучению и финансовую поддержку. В частности, в 2024 году была продолжена бонусная программа для украинцев, в рамках которой беженец может получить 900 евро. Как оформить выплату – далее в материале.
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Кто может получить бонус в Италии в 2024-м?
Правительство Италии выделило финансовую поддержку для украинцев, которые оформили в стране статус временной защиты.
Получить бонус можно в период с 1 января по 31 декабря 2024 года. Выплата будет начислена на следующий месяц после подачи заявки.
Сумма выплат равна 300 евро в месяц на одного взрослого. Финансовая поддержка будет предоставляться в течение 3 месяцев. То есть максимально один человек сможет получить 900 евро помощи на проживание.
Как подать заявку и перечень документов для оформления бонуса?
Чтобы подать заявку на выплату бонуса для украинцев в Италии необходимо обратиться в муниципальный совет города, в котором проживаете со следующим перечнем документов:
- Заявление на получение бонуса.
- Копия вида на временную защиту.
- Копия паспорта.
- Копия итальянского налогового кода (Codice Fiscale).
- Свидетельство о рождении детей (для лиц, имеющих детей).
Заявку можно подать лично, по почте или через электронную почту муниципалитета.
Более подробную информацию о процедуре оформления бонуса для украинцев в Италии ищите на сайте муниципалитета города, в котором вы проживаете.
Заметим, Ирландия может сократить выплаты для беженцев из Украины. Это будет касаться людей, которые живут в государственном жилье.