З 3 січня українські біженці в Ірландії мають платити за харчування, інакше їм загрожує виселення із безплатного житла. Особи, які проживають у готелях та інших приміщеннях, наданих урядом, повинні платити за харчування 10 євро на день.

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За новими правилами, у біженців лишається право безплатно жити в місцевих готелях, але тепер люди мають обов'язково оплачувати харчування, навіть, якщо планують харчуватися в іншому місці. Якщо біженець відмовиться платити, його виселять з номера, й нове житло він шукатиме самостійно.

Зазначається, що досі ці витрати оплачував Департамент інтеграції, проте тепер уряд ухвалив рішення змінити правила в рамках зусиль щодо ослаблення тиску на державну систему розміщення біженців.

Що відомо

Нові правила стосуються лише тих людей, які проживають в готелях за типом "ліжко та сніданок", і мешканців гостьових будинків.

Зміни для біженців запроваджуватимуть поетапно. Внески людей покривають сніданок, обід та вечерю, оплачувати ці послуги потрібно буде заздалегідь. Дорослі за харчування будуть платити 10 євро щодня, а внесок для дітей становитиме 5 євро.

Крім того, Ірландія припиняє оплату послуг пральні та розміщення домашніх тварин для тих, хто проживає в готелях. При цьому послуги прибирання приміщень, як і раніше, покриватимуться.

Зауважимо, в Ірландії статус тимчасового захисту у рамках загальноєвропейської схеми набули близько 70 000 українців. За даними департаменту, 46 000 із них живуть у службових приміщеннях.