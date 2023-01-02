Так, з настанням 2023 року Польща змінила правила, за якими діти з України, що приїхали до країни після 24 лютого, могли безплатно харчуватися у школах, дитячих садках та яслах. Тепер, щоб отримати допомогу, батьки мусять подати заявку до Міського центру соціальної допомоги (MOPS).

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Які сім'ї можуть розраховувати на безкоштовні обіди в школах Польщі

Згідно з новими правилами, безкоштовне харчування передбачене для дітей з України, які приїхали до Польщі через велику російсько-українську війну та чиї батьки мають невеликий дохід.

Відтак, якщо місячний дохід сім’ї складає до 1200 злотих на особу, дитині покриють повну вартість харчування. У випадку, коли ця сума є більшою, але не перевищує 1500 злотих, компенсуватимуть лише 50%. Якщо дохід складає понад 1500 злотих на особу, то тоді батькам доведеться платити самостійно.

Важливо! Соціальні виплати від ZUS, наприклад, "500+" не вважаються доходами. Натомість враховується родинна допомога (zasiłek rodzinny).

Куди подавати заявку у 2023 році

Щоб отримати допомогу, слід звернутися до відділення Міського центру соціальної допомоги, яке розташоване у вашому районі. Знайти найближче відділення можна за допомогою спеціального сайту. Для цього слід ввести вашу адресу проживання польською мовою та натиснути "пошук".

Якщо вашу заяву ухвалять, то харчування для дитини будуть фінансувати від дати прийняття рішення.